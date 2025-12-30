Massive Störung des Zugverkehrs durch den Eurotunnel

Im Zugverkehr zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent durch den Eurotunnel ist es am Dienstag zu einer massiven Störung gekommen. Hintergrund sei ein Problem mit der Oberleitung im Kanaltunnel und eine daraus resultierende Störung des Le-Shuttle-Zugs, teilte der Personenzugbetreiber Eurostar mit.

Schienen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Demnach wird allen Fahrgästen empfohlen, ihre Reise auf einen anderen Termin zu verschieben. Sie sollen nicht zum Bahnhof kommen, wenn sie noch keine Fahrkarte haben. Bei Zügen, die fahren können, ist mit erheblichen Verspätungen und kurzfristigen Ausfällen zu rechnen.

Medienberichten zufolge sollen Passagiere schon seit Stunden im Tunnel festsitzen.