Newsletter
Dienstag, Dezember 30, 2025
5 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Massive Störung des Zugverkehrs durch den Eurotunnel

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im Zugverkehr zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent durch den Eurotunnel ist es am Dienstag zu einer massiven Störung gekommen. Hintergrund sei ein Problem mit der Oberleitung im Kanaltunnel und eine daraus resultierende Störung des Le-Shuttle-Zugs, teilte der Personenzugbetreiber Eurostar mit.

Massive Störung Des Zugverkehrs Durch Den EurotunnelSchienen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Demnach wird allen Fahrgästen empfohlen, ihre Reise auf einen anderen Termin zu verschieben. Sie sollen nicht zum Bahnhof kommen, wenn sie noch keine Fahrkarte haben. Bei Zügen, die fahren können, ist mit erheblichen Verspätungen und kurzfristigen Ausfällen zu rechnen.

Medienberichten zufolge sollen Passagiere schon seit Stunden im Tunnel festsitzen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Feuer in Einfamilienhaus in Augsburg: Zwei Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht

0
Ein Wohnhausbrand in der Wernhüterstraße in Augsburg hat am Abend des 29. Dezember 2025 einen Großeinsatz der Augsburger Berufsfeuerwehr ausgelöst. Mehrere Anwohner meldeten Flammen und befürchteten, dass sich noch Personen im Gebäude befinden und das Feuer auf ein Nachbarhaus übergreifen könnte. Zwei Bewohner wurden gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung medizinisch versorgt.
Newsletter

Tödlicher Bergunfall am Laubeneck: 14-Jähriger stürzt in den Ammergauer Alpen ab

0
Unterammergau (Lkr. Garmisch-Partenkirchen). Am Sonntagnachmittag, 28. Dezember 2025, hat...
Polizei & Co

25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg

0
In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025,...
Polizei & Co

Überschlag auf der Kreisstraße A 5 bei Horgau – 18-Jähriger verletzt ins Krankenhaus gebracht

0
Ein junger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall nahe Horgau verunglückt. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück.
Anzeige

Presse Augsburg-Gewinnspiel | Der Addnfahrer – „Lausbuam Gschicht´n“ in Augsburg

Anzeige 0
Anzeige | Nach dem großen Erfolg seines ersten Programms "S'Lem is koa Nudlsubbn", mit dem er in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Begeisterung sorgte, startet der Addnfahrer im Frühjahr 2025 mit seinem lang ersehnten zweiten Programm "Lausbuam Gschicht'n" auf große Tour. Über 300 Shows und mehr als 120.000 Fans haben ihn bereits live erlebt – jetzt dürfen sich die Zuschauer auf neue, humorvolle Geschichten freuen.

Neueste Artikel