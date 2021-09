Massive Verkehrsstörungen nach Anhängerbrand auf der A8 bei Odelzhausen

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet heute Früh (16.09.2021) gegen 4 Uhr auf der BAB A 8 Richtung München, kurz vor der Anschlussstelle Odelzhausen, der Anhänger eines Daimler Actros Lkw-Gliederzuges in Brand.

Der Anhänger fing während der Fahrt Feuer, der 48-jährige Fahrer konnte das Gespann jedoch noch auf den Standstreifen lenken und den Anhänger abkoppeln.

Die Löscharbeiten durch die alarmierten Feuerwehren Adelzhausen, Odelzhausen, Dasing, Sielenbach, Aichach und Friedberg konnten nicht mehr verhindern, dass ein geschätzter Sachschaden an Anhänger und Ladung in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand.

Die Autobahn musste wegen der Lösch-, Berge- und Reinigungsarbeiten in Richtung München zunächst für 2 Stunden komplett gesperrt werden. Seit etwa 6.30 Uhr kann der Verkehr auf der linken und mittleren Spur vorbeigeleitet werden. Die Bergung des Anhängers dauert noch an (Stand: 8 Uhr), so dass noch etwa 2 Stunden mit Behinderungen gerechnet werden muss.

