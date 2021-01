Massiver Corona-Ausbruch in Bobinger Seniorenheim

In einem Seniorenwohnheim in Bobingen ist es zu einem massiven Corona-Ausbruch gekommen. Über 60 Bewohner sind infiziert.

Wie nun bekannt wurde, ist das Kursana Domizil in Bobingen von einem massiven Corona-Ausbruch betroffen. Nachdem die erste Infektion bereits Ende Dezember festgestellt wurde, ist die Zahl der betroffenen Bewohner inzwischen auf über 60 angestiegen. Zwei der Infizierten sind bereits verstorben.

Der Ausbruch ist einer der Gründe für den zwischenzeitlich rasanten Anstieg des 7-Tage-Inzidenz-Wertes im Landkreis Augsburg in den vergangenen Tagen. Am 7.Januar war der Wert noch unter 100 Neuinfektionen in der Woche je 100.000 gelgegen, gestern wurde für den Landkreis in dieser Kennziffer ein Wert von über 130 ausgewiesen (wir berichteten). Das RKI übermittelte heute früh sogar einen Wert von 183,5.