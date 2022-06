Ein lokaler Sturm sorgte am Montagnachmittag für zahlreiche Schäden in Großaitingen (Landkreis Augsburg).

Ein massiver Sturm hatte am Montagnachmittag in Großaitigen für zahlreiche Schäden gesorgt. Die orkanartigen Winde entwurzelten mehrere Bäume, beschädigten Häuser und rissen alles mit sich, was nicht ausreichend gesichert war. Auch das Dach der Pfarrkirche wurde in Mitleidenschaft gezogen und musste schnellstens gesichert und repariert werden. Verletzte gab es wohl glücklicherweise keine.

Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren, des THW, von Rettungsdientst und Polizei waren im Einsatz, um die Lage in den Griff zu bekommen.

Um welche Art von Unwetter es sich handelte, ist noch nicht gesichert. Anwohnerangaben zufolge könnte es sich um eine Windhose gehandelt haben.