Masur zieht ins Halbfinale der Schwaben Open in Augsburg ein

Die Schwaben Open biegen auf die Zielgerade ein. Am Donnerstag wurden die Viertelfinals im Einzel beim mit 36.900 Euro dotierten ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 50 auf der Anlage des TC Augsburg ausgetragen. Für Davis-Cup-Spieler Daniel Masur ist der Traum vom Titel noch intakt.

Geheimnisse gab es wenige im rein deutschen Viertelfinal-Duell zwischen dem Bückeburger Daniel Masur (ATP-Nr. 310) und Lucas Gerch (ATP-Nr. 382) aus Berlin, die beide aus dem gleichen Jahrgang stammen. Zu Beginn der Begegnung war von Müdigkeit beim 29-jährigen Gerch nach seinen beiden Matches von gestern nichts anzumerken. Nach einem glatten Aufschlagspiel erspielte sich der hochaufgeschossene Linkshänder die ersten beiden Break-Chancen im Match, konnte diese aber nicht nutzen. Im Anschluss fand der gleichaltrige Masur seinen Rhythmus und brillierte mit einer hohen Return-Qualität. Nach dem frühen Break im dritten Spiel zeigte der zweifache Deutsche Einzelmeister souveräne Aufschlagspiele und konnte seinem Gegner noch einmal das Service zum Satzgewinn abnehmen.



Zu Beginn des zweiten Durchgangs stemmte sich Gerch mit seinem variablen Spiel noch einmal vehement gegen die Niederlage. Dennoch konnte der ehemalige College-Spieler der Oklahoma State University ab dem Stand von 2:2 keinen Spielgewinn mehr verzeichnen und musste seinem Gegner zum 6:3, 6:2-Erfolg nach 76 Minuten gratulieren. In der Runde der letzten Vier sieht sich Masur dem topgesetzten Timofey Skatov aus Kasachstan gegenüber.



Nach dem Match kommentierte der Profi von der TennisBase Oberhaching in On-Court-Interview: „Das Match war wesentlich enger, als es das Ergebnis aussagt. Der Lucas macht es immer sehr clever gegen mich und ist für mich sehr unangenehm zu spielen. In jedem Satz haben drei bis vier Punkte den Ausschlag gegeben, dass ich das Match für mich entscheiden konnte. Jetzt bin ich erst mal super happy über den Sieg und bin froh, dass ich heute so zeitig fertig geworden bin.“

Topfavorit Skatov weiter auf Kurs



Seine Anwartschaft auf den Titelgewinn bei den Schwaben Open unterstrich der topgesetzte Timofey Skatov (ATP-Nr. 242) in seiner heutigen Viertelfinal-Begegnung gegen den Otte-Bezwinger Toby Kodat (ATP-Nr. 329) aus den USA erst bei fortgeschrittenem Matchverlauf. Der 23-jährige Kasache lag schnell mit 1:5 im Hintertreffen, schaffte aber mit vier Spielgewinnen in Folge den umgehenden Gleichstand und behielt im folgenden Tiebreak knapp die Oberhand. Auch im zweiten Satz erspielte sich der 21-jährige Kodat eine schnelle 2:0-Führung, musste sich aber letztlich nach 1:43 Stunden dem Turnierfavoriten mit 6:7 (5), 4:6 beugen.



Moller ringt Titelverteidiger Taberner nieder



Einen wahren Thriller erlebten die Zuschauer zwischen dem Vorjahressieger Carlos Taberner (ATP-Nr. 313) aus Spanien und dem an Nr. 8 gesetzten Elmer Moller (ATP-Nr. 293), der auf dem Weg ins Viertelfinale die DTB-Spieler Marko Topo und Tom Gentzsch ausschalten konnte. Insgesamt 33 Break-Chancen erarbeiteten sich die beiden Protagonisten in der 3:19 Stunden dauernden Partie, in welcher der Däne, am Ende von Krämpfen geplagt, mit 6:4, 4:6, 6:4 siegen konnte. Im Halbfinale trifft der 20-jährige auf den Italiener Riccardo Bonadio (ATP-Nr. 378), der sich mit 1:6, 6:2, 6:3 gegen Federico Augustin Gomez (ATP-Nr. 318) aus Argentinien durchsetzen konnte.

„Es war ein unglaublich langes und intensives Match, in dem wir beide ein sehr hohes Level gespielt haben. Ich habe mich aber immer an meinen Matchplan gehalten und es auch geschafft, mit meiner Rückhand in entscheidenden Phasen Druck auszuüben. Jetzt freue ich mich erstmal über den Sieg und werde morgen wieder alles reinlegen“, so der Spieler aus Aarhus.



TCA-Duo Feucht/Frantzen verpasst Überraschung denkbar knapp



Nachdem die Achtelfinal-Begegnung im Doppel der beiden TCA-Spieler Michael Feucht und Christopher Frantzen gestern kurz nach Matchbeginn aufgrund des einsetzenden Regens abgebrochen werden musste, durften die beiden heute erneut auf dem Center Court gegen das syrisch/kroatische Duo Hazem Naw und Zvonimir Babic ran. Nach etwas nervösem Start, mit dem verlorenen ersten Durchgang, steigerte sich die TCA-Paarung deutlich und schaffte den Satzausgleich. Im Match-Tiebreak sahen die Zuschauer einen absoluten Krimi, in dem sich das syrisch/kroatische Tandem denkbar knapp durchsetzen und mit 6:4, 3:6, 12:10 triumphieren konnte.



Ausblick



Fortgesetzt werden die Schwaben Open am Freitag mit den Halbfinals im Einzel sowie den Viertelfinals und Halbfinals im Doppel. Spielbeginn auf der Anlage des TC Augsburg im Siebentischwald ist um 10 Uhr.