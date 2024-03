Matchball abgewehrt | Rund 3000 Zuschauer sehen ersten Sieg der ECDC Memmingen Indians gegen Heilbronn

Die Viertelfinalserie zwischen den ECDC Memmingen Indians und den Falken geht weiter. Der ECDC wehrte den ersten Matchball der Heilbronner mit einem Sieg am Hühnerberg vor rund 3000 Zuschauern ab. Am Sonntag geht es in Heilbronn mit Spiel 5 weiter.

Die Ausgangslage war klar: Die Indians mussten ihr Heimspiel gewinnen, um die Serie am Leben zu halten. Die Falken gingen mit einer 3:0 Führung daher als Favorit in die Partie. Es entwickelte sich aber von Beginn an eine intensiv geführte Begegnung. Beide Teams wollten sich nichts schenken. Trotz einiger guter Chancen auf Seiten der Indians, waren es die Falken, die durch Cabana mit 1:0 in Führung gingen.

Im zweiten Drittel bissen sich die Memminger weiter ins Spiel und wurden dafür auch belohnt. Eddy Homjakovs erzielte den Ausgleich in doppelter Überzahl. Das Spiel wurde körperbetonter und beide Teams mussten einige Strafzeiten hinnehmen. Darunter war auch ein kleiner Fight zwischen Robert Peleikis und Pontis Wernerson-Libäck, den der Memminger für sich entscheiden konnte. Leider aus Indianer-Sicht blieben mehrere Überzahlsituationen ungenutzt. Kurz vor der Pause gingen die Memminger aber verdient in Führung. Nach Pass von Jaro Hafenrichter war es Matej Pekr, der die Scheibe zum 2:1 im Tor unterbrachte.

Auch das letzte Drittel versprach einiges an Spannung. Heilbronn wollte den Ausgleich, die Indians hingegen mit weiteren Treffern davonziehen. Was passierte war der Ausgleich der Neckarstädter. Erneut war es Routinier Cabana, der die Scheibe ins Indianer-Gehäuse schlenzen konnte. An diesem Abend waren es aber schlussendlich die Indians, die sich den ersten Sieg der Serie kurz vor Ende der regulären Spielzeit holten. Jaro Hafenrichter war in Überzahl der Torschütze zum 3:2 Endstand, der in den Schlusssekunden leidenschaftlich verteidigt wurde.

Damit geht die Serie am Sonntag (18:30 Uhr) in Heilbronn weiter. Sollten die Falken das Spiel gewinnen, zieht das Team von Frank Petrozza ins Halbfinale ein. Gewinnen die Indians auch die Partie, kommt es am Dienstag zum nächsten Heimspiel dieser Serie am Hühnerberg.

ECDC Memmingen: Eisenhut (Meder) – Svedlund, Mastic; Peleikis, Menner; Kasten, Meisinger; Häring, Dobryskin – Hafenrichter, Fominych, Pekr; Meier, Homjakovs, Marsall; Dopatka, Bräuner, Pfalzer; Busch, Sarto.

Tore: 0:1 (11.) Cabana (Just, Krenzlin), 1:1 (25.) Homjakovs (Hafenrichter, Svedlund, 5-3), 2:1 (39.) Pekr (Hafenrichter, Fominych), 2:2 (52.) Cabana (Mapes, Wernerson-Liback L.), 3:2 (59.) Hafenrichter (Svedlund, Homjakovs, 5-4)

Strafminuten: Memmingen 13 – Heilbronn 28

Zuschauer: 2959