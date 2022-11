In Zeiten von unzähligen Kreditgebern und schier unendlich vielen Angeboten erreicht Matchbanker einen neuen Meilenstein: Mithilfe der smarten Kreditvergleichstools von Matchbanker konnten Verbraucherkredite in Wert von mehr als 134 Millionen Euro vermittelt werden. Der online Kreditmarkt wird immer beliebter und Kunden fällt es immer schwerer, den Überblick bei den vielen Angeboten zu behalten und die beste Lösung für ihre jeweilige finanzielle Lage zu finden. Mit dem neuen Meilenstein unterstreicht Matchbanker sein Ziel, Kreditsuchende schnell zu den besten und seriösesten Kreditangeboten zu führen.

Was ist Matchbanker?

Matchbanker ist ein Vergleichsportal für Kredite, welches nicht nur in Deutschland, sondern auch in neun anderen Ländern wie zum Beispiel Dänemark oder Frankreich vertreten ist. Das im Jahre 2014 gegründete Unternehmen Lead Supply, heute Karman Connect, steht hinter Matchbanker, mit einem engagierten Team und langjährigen Erfahrungen im Finanzsektor. Der Gründer von Matchbanker, Andreas Linde, erkannte die damals bestehende Digitalisierungslücke im Kreditsegment und schloss diese mit Kreditvergleichsportalen wie Matchbanker.

Warum Matchbanker?

Neben einem kostenfreien und unverbundenen Service bietet das Vergleichsportal genau das Maß an Transparenz, was bei der manuellen Kreditsuche oftmals vergebens gesucht wird. Alle Vergleiche auf der Website basieren auf aktuellen und vertrauenswürdigen Daten. Kreditsuchenden wird nach Angaben ihrer Präferenzen eine Liste mit den besten Kreditangeboten zur Verfügung gestellt. Dabei werden ausschließlich seriöse Bewerber in Betracht gezogen. Die Kreditangebote werden stets streng überprüft, bevor Sie auf Matchbanker erscheinen. Des Weiteren wird ein großer Wert auf einen sicheren Kreditprozess gelegt und es gibt keine Bindung. Es ist nicht notwendig, ein Benutzerkonto zu erstellen, um einen Kredit beantragen zu können. Matchbanker kann von jedem ganz ohne Bindung genutzt werden.

Was macht das Kreditvergleichsportal von Karman Connect so besonders?

Über 200 Banken und Kreditgeber kooperieren mit Matchbanker und sorgen damit für eine vielfältige Auswahl an möglichen Krediten. Dem Vergleichsportal ist es nicht nur gelungen, Verbraucherkredite im Wert von mehr als 134 Millionen Euro zu vermitteln, sondern auch Kreditauszahlungen von mehr als 1 Milliarde zu ermöglichen. Außerdem wurde bereits mehr als 100.000 Verbrauchern und Verbraucherinnen in ganz Europa geholfen, ihren passenden Kredit zu finden. Da Matchbanker ausschließlich “BaFin” geprüfte Kreditanbieter auflistet, können Kunden unbesorgt den Angeboten, die auf Matchbanker gelistet werden, vertrauen. In Kombination mit den online Vergleichstools wird Kunden ein zeitaufwändiger Vergleichsprozess erspart und man findet, schneller günstige Kreditoptionen passend zur jeweiligen Situation und Verwendungszweck. Die Zeit mühselig von Bank zu Bank zu laufen und intransparente Kreditverträge zu durchkämmen hat somit ein Ende.

Angebote

Natürlich ist es auch bei Matchbanker möglich, zwischen verschiedenen Krediten zu unterscheiden. Es besteht die Möglichkeit zwischen Sofortkredit, Minikredit, Kleinkredit und vielen mehr zu wählen. Weiters besteht die Option, sich den Kredit berechnen zu lassen oder den Umschuldungsrechner zu nutzen.

Weitere Infos

Wenn Sie mehr über Matchbank erfahren wollen, besuchen Sie online die Website Willkommen bei Matchbanker – Ihr Vergleichsportal oder kontaktieren Sie das Team per E-Mail über info@matchbanker.de und holen sich weitere Informationen zu Ihrer Kreditbeantragung.