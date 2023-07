Max Verstappen gewinnt Formel-1-Sprintrennen in Spielberg

Max Verstappen hat das zweite Formel-1-Sprintrennen in diesem Jahr gewonnen. Dahinter folgten Perez und Sainz. Stroll, Alonso und Hülkenberg fuhren auch noch in die Punkte.

Max Verstappen / Red Bull, über dts Nachrichtenagentur

Die Formel 1 fährt in dieser Saison nach einem neuen Modus: Der Samstag wird als eigenständige Veranstaltung aus dem Rennwochenende herausgelöst, das Sprintrennen hat keine Auswirkungen mehr auf das Hauptrennen. Beim Großen Preis von Österreich geht Weltmeister Max Verstappen am Sonntag von Startplatz eins ins Rennen. Der Red-Bull-Pilot holte am Freitag die Pole für das Heimrennen seines Rennstalls.

Dahinter dürfen Leclerc, Sainz, Norris und Hamilton starten.