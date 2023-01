Der FV Illertissen freut sich, die Vertragsverlängerung mit dem Eigengewächs Max Zeller bekanntgeben zu können.

Er war 2016 vom FC Augsburg in die U19 des FVI gekommen und schaffte 2018 den Durchbruch für das Regionalligateam. Vor seiner achtmonatigen Verletzungspause war er im Illertisser Regionalligateam trotz seiner jungen Jahre schon zu einer Führungspersönlichkeit gereift. Derzeit ist er auf dem Weg der Besserung und steigt am Montag mit der Mannschaft in die Vorbereitung auf die Rückrunde ein.

„Die letzten acht Monate nach meiner schweren Knieverletzung waren nicht einfach für mich. Nun blicke ich aber voller Zuversicht in die Zukunft und freue mich schon bald wieder zurück auf dem Platz zu stehen und die Mannschaft zu unterstützen. Außerdem möchte ich mich an dieser Stelle bei den Verantwortlichen für das große Vertrauen bedanken und freue mich daher über die Vertragsverlängerung“, so Max Zeller.