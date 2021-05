McDonald’s Lieferservice jetzt auch in Lechhausen

Anzeige | McDonald’s Deutschland nimmt die Auslieferung des Essens jetzt in einigen Gebieten auch in die eigene Hand und weitet damit sein Liefer-Angebot deutlich aus. Dadurch kommen ab sofort auch die Lechhauser in den Genuss von McDelivery®.

McDonald’s Lieferservice nicht nur im Zentrum von Augsburg sondern auch in Lechhausen – ein großer Gästewunsch, der jetzt in Erfüllung geht. Bisher hat McDonald’s Deutschland bei der Auslieferung des Essens ausschließlich die Logistik von Partner Lieferando genutzt. Um nun auch in Gebieten liefern zu können, in denen Lieferando diesen Service nicht anbietet, geht das Unternehmen einen neuen Weg und liefert dort Big Mac® & Co. selbst aus. Dadurch kann das Liefergebiet deutlich ausgeweitet und McDelivery noch mehr Gästen zur Verfügung gestellt werden – so auch in Lechhausen. Hier bekommen McDonald’s Fans ab sofort ihre Burger dorthin gebracht, wo sie möchten. Auch Franchise-Tim Hendrikx ist mitseinem Restaurant in der Meraner Str. 22 dabei. „Ich wurde oft von meinen Gästen gefragt, wann wir auch hier in diesem Stadtteil einen Lieferservice anbieten. Jetzt freue ich mich natürlich umso mehr, dass ich durch die Möglichkeit, selbst zu liefern, meinen Lechhauser Gästen endlich diesen lang gehegten Wunsch erfüllen kann.“, so Tim Hendrikx.

Bestellplattformen und Belieferung

Big Mac Menü ganz entspannt daheim essen, eine kleine Stärkung am Arbeitsplatz oder McFlurry® zum Picknick im Park? Kein Problem mehr in Lechhausen: Wenn sich die Gäste im Liefergebiet befinden, bekommen sie ihr McDonald’s Essen dorthin gebracht, wo sie gerade sind. Bestellt wird dabei weiterhin über die Plattformen des Partners Lieferando (www.lieferando.de oder die App) – ausgeliefert wird dann von McDonald’s selbst. Ob man sich im Liefergebiet befindet, lässt sich auf www.McDelivery.de prüfen. Der Mindestbestellwert liegt bei 15,00€ Euro.

Exklusive Menü-Kombinationen im Lieferangebot

Erfahrungsgemäß verhält sich das Bestellverhalten im Lieferservice anders, als direkt im Restaurant. Das McDelivery-Angebot ist deshalb speziell auf diese Bedürfnisse ausgerichtet. So gibt es hier neben den üblichen Klassikern wie Big Mac oder Chicken McNuggets® auch Menü-Kombinationen, die so im Restaurant nicht erhältlich sind: beispielsweise die Friends-Party (20er Chicken McNuggets + 5 Basic Burger und 3 Beilagen nach Wahl).

