Medien: Kim-Wechsel zu Bayern München perfekt

Vollzug beim FC Bayern München: Wie der kicker und Sky übereinstimmend berichten, wechselt Min-Jae Kim vom Vesuv an die Isar und unterschreibt in München bis 2028. Der Deal soll in Kürze verkündet werden. Für den Südkoreaner überweist der Rekordmeister die festgeschriebene Ablösesumme von 50 Millionen Euro an die SSC Neapel.