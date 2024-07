Am größten Flughafen Deutschlands, Frankfurt am Main, gilt ein strenges Nachtflugverbot. Dieses wurde erbittert von den Grünen und deren Anhängern erkämpft. Dennoch hob am 23. Juni um 23:54 Uhr eine Maschine ab. Pikant: Nach Informationen der BILD handelte es sich um die Maschine von Annalena Baerbock, die zuvor das EM-Spiel Deutschland gegen die Schweiz (1:1) in Deutschland besuchte.

Der Flug ging von Frankfurt nach Luxemburg, wo am nächsten Tag der EU-Gipfel stattfand. Luftlinie 184,36 Kilometer. Auch Olaf Scholz flog noch in der Nacht nach Berlin

Das hessische Wirtschaftsministerium genehmigte die Flüge laut BILD: „Zwei Flüge der Flugbereitschaft der Bundeswehr mit Bundeskanzler Scholz bzw. Außenministerin Baerbock an Bord starteten am 23.06.2024 nach dem Spiel Deutschland – Schweiz um 23.39 bzw. 23.54 Uhr. Für beide Flüge wurde seitens der Behörde das öffentliche Interesse anerkannt.“

Diese Ausnahme widerspricht der Position der Grünen, die das strikte Verbot von Nachtflügen unterstützt hatten. Auch gegen Pläne, das Nachtflugverbot während der EM zu lockern, wehrte sich die Partei: „Alle Spielorte sind perfekt an das Bahnnetz angebunden.“

Die FDP kritisierte Baerbock für diese Doppelmoral, da sie während des Wahlkampfs die Abschaffung von Kurzstreckenflügen und klimagerechte Besteuerung gefordert hatte​.