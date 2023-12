Mehr als 700 Schlachtenbummler begleiten die ECDC Memmingen Indians nach Bad Tölz

Elf Fanbusse und wohl deutlich mehr als 700 Auswärtsfans begleiten die Memminger Indians am Samstag zum letzten Spiel des Kalenderjahres. Um 18 Uhr sind die Rot-Weißen zu Gast in Bad Tölz und wollen gemeinsam mit ihren Anhängern drei Punkte einfahren.

Der erste Buskonvoi der Indians-Geschichte rollt am Samstag nach Bad Tölz. Elf rappelvolle Fanbusse werden sich dann auf den Weg nach Oberbayern machen, um ihr Team kurz vor dem Jahreswechsel zum Sieg zu schreien. Da sich auch noch zahlreiche Privatfahrer angekündigt haben, wird von mindestens 700 rot-weißen Fans auszugehen sein, die den Löwen-Käfig einnehmen wollen.

Die Indians treten dann erneut ohne Oli Ott an. Ausgerechnet der aus Bad Tölz nach Memmingen gewechselte Angreifer verpasst die kommenden Spiele mit einem Bruch in der Hand. Auch Lubor Pokovic wird vermutlich weiter ausfallen. Der Rest des Teams, welches zur Zeit ein Mammut-Programm zu bewältigen hat, dürfte Trainer Daniel Huhn aber zur Verfügung stehen. Nach dem Punktgewinn am zweiten Weihnachtsfeiertag in Heilbronn und dem Sieg am Donnerstag gegen Peiting sind die Indians nun seit sieben Partien ungeschlagen nach 60 Minuten. Eine Serie, welche die Maustädter gerne aufrecht erhalten wollen.

Die Tölzer Löwen hingegen legten in dieser Saison einen sehr schlechten Start hin. Nach erfolgtem Trainerwechsel und den Nachverpflichtungen auf der Kontingentposition sieht es nun immer besser aus. Trainer Axel Kammerer und sein Team konnten zuletzt u.a. Bayreuth, Garmisch und Lindau bezwingen. Auch die Indians mussten sich Anfang Dezember geschlagen geben. Die gefährlichsten Angreifer, neben Neuzugang Karsums, sind der Finne Topi Piipponen, Reto Schüpping und Marc Schmidpeter. In der Defensive stechen vor allem Ex-Indianer Steven Deeg und der letztjährige Oberliga-Meister aus Rosenheim Klemen Pretnar hervor.

Die Partie in Oberbayern startet um 18 Uhr. Alle Infos und Hinweise zum Buskonvoi gibt es auf der Homepage der Indians zu finden. Das nächste Heimspiel steigt am 03. Januar, dann ist Passau zu Gast am Hühnerberg.

mfr