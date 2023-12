Mehr als 800 Schlachtenbummler sehen Punktgewinn der ECDC Memmingen Indians in Bad Tölz

Die ECDC Memmingen Indians musste im letzten Spiel des Jahres 2023 eine Niederlage in Overtime auswärts in Bad Tölz mitnehmen. Ein Spiel, in welchem die Maustädter nie richtig Zugriff bekamen, endete am Ende mit 3:4 n.V. für die Tölzer Löwen. Sensationell aber die Memminger Fans, die mit mehr als 800 Personen in der Hacker-Pschorr-Arena für ein wahres Eishockeyfest sorgten. Das nächste Heimspiel findet am kommenden Mittwoch, 03.01. um 19:30 Uhr statt.

Daniel Huhn schickte das gleiche Line-Up wie zuletzt in das Auswärtsspiel. Marco Eisenhut bekam den Vorzug im Tor. Bereits in den ersten Minuten war zu merken, dass es gegen die Löwen alles andere als leicht werden würde. Die Hausherren waren giftig und machten es den Memmingern mit ihrer kompakten Spielweise sehr schwer. Mit einem Lattentreffer hatten die Indians die beste Chance bereits in der 6.Minute. Die Tölzer hatten aber ebenfalls einige hochkarätige Möglichkeiten, Marco Eisenhut war aber zur Stelle. Kurz vor der Pause fiel das 1:0 für die Indians. Denis Fominych traf mit einem Schuss unter die Latte zum umjubelten 1:0.

Im zweiten Drittel setzten die Löwen die Indians weiter unter Druck. Folglich fiel das 1:1 durch einen sehenswerten Treffer von Yannic Bauer (25.Minute). Das Memminger Spiel war weiterhin sehr zerfahren, sodass die Rot-Weißen kaum zu ihrer Spielweise fanden. Tölz spielte weiterhin gefährlich und brachte viele Scheiben zum Tor. Aber es waren wieder die Rot-Weißen, die erneut die Führung erzielten. Matej Pekr netzte in Überzahl zum 2:1 ein.

Im letzten Drittel war es dann ein Auf und Ab. Die Zuschauer bekamen eine umkämpfte Partie mit Chancen auf beiden Seiten zu sehen. Tölz kam zuerst wieder zum Ausgleich: Oliver Noack traf zum 2:2 für die Schwarz-Gelben (47.Minute). Minuten später bekamen die Indianer wieder die Gelegenheit in Überzahl, welche sie erneut nutzten. Matej Pekr platzierte einen Handgelenksschuss unhaltbar in den Winkel zum 3:2 (50.Minute). Doch keine zehn Sekunden später jubelten die Hausherren. Topi Piipponen stocherte die Scheibe im dritten Versuch über die Linie und sorgte so für das 3:3, mit dem es auch in die Verlängerung ging.

In der Overtime hatten die Memminger die große Chance, den Zusatzpunkt mitzunehmen, sie scheiterten aber. Sekunden vor dem Ende war es Martins Karsums auf Tölzer Seite, der mit seinem etwas glücklichen Tor zum 4:3 n.V. den nicht unverdienten Overtime-Sieg für die hart arbeitenden Tölzer Löwen perfekt machte.

Im neuen Jahr geht es für das Team von Daniel Huhn turbulent weiter. Wichtige Partien stehen an, die der ECDC gemeinsam mit seinen Fans erfolgreich bestreiten möchte. Am 03.01. folgt das nächste Heimspiel. Die Passau Black Hawks geben dann erstmals ihre Visitenkarte am Hühnerberg ab. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Karten sind bereits online im VVK verfügbar.

fl

ECDC Memmingen: Eisenhut (Meder) – Svedlund, Dobryskin; Kasten, Mastic; Peleikis, Menner; Häring – Hafenrichter, Meisinger, Pekr; Meier, Homjakovs, Fominych; Pfalzer, Bräuner, Marsall; Busch, Sarto.

Tore: 0:1 (19.) Fominych (Svedlund, Meier), 1:1 (25.) Bauer (Fischhaber, Kästele), 1:2 (37.) Pekr (Hafenrichter, Svedlund), 2:2 (47.) Noack (Kästele), 2:3 (50.) Pekr (Svedlund, Hafenrichter 5-4), 3:3 (51.) Piipponen, 4:3 (65.) Karsums (Hörmann, GWG)

Strafminuten: Bad Tölz 6 – Memmingen 4