Mehr Fans und nur noch 2G erlaubt – FC Augsburg startet nun auch Vorverkauf für BVB- und Mainz-Heimspiele

Zum Heimsieg gegen den 1. FC Union Berlin waren zuletzt wieder 7.600 Fans zugelassen. Nachdem für die Partie gegen den SC Freiburg (Samstag, 19. Februar, 15.30 Uhr) die Zuschauer-Kapazität bereits auf 15.000 erhöht worden war, hat die Bayerische Staatskanzlei in dieser Woche weitere Lockerungen beschlossen.

Es gilt nun die 2G-Regel für den Besuch der WWK ARENA. Das heißt, dass weiterhin alle Zuschauer vollständig geimpft oder genesen sein müssen, um Zutritt ins Stadion zu erhalten. Die zusätzliche Testpflicht, die zuletzt noch im Rahmen der „2G plus“-Regel galt, fällt aber weg. Die 2G-Regelung tritt bereits kurzfristig für das Spiel gegen den SC Freiburg in Kraft. Alle geltenden Regeln können auf der Info-Seite unter www.fcaugsburg.de nachgelesen werden.

Aufgrund der besseren Planbarkeit durch die Verlängerung der Verordnung kann der FCA nun auch schon mit dem Vorverkauf für die folgenden Heimspiele gegen Borussia Dortmund (Sonntag, 27. Februar, 17.30 Uhr) und den 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 12. März, 15.30 Uhr) beginnen.

So läuft der Vorverkauf für die folgenden Spiele ab

Zunächst haben alle Dauerkarten-Inhaber in einem exklusiven Vorverkauf ab sofort die Möglichkeit, ihren jeweiligen Stammplatz bis Freitag, 18. Februar, (12.00 Uhr) zu reservieren. Danach startet der Vorverkauf für alle Mitglieder, die im Online-Ticketshop auf www.fcaugsburg.de/ticketshop bis Montag, 21. Februar, (12.00 Uhr) jeweils bis zu vier Tickets für die beiden Partien erwerben können. Auch Dauerkarten-Inhaber, die sich ihren Stammplatz in der ersten Phase noch nicht gesichert haben, können in dieser Phase weiterhin Tickets erwerben, allerdings kann der Stammplatz nun nicht mehr garantiert werden. Nach den exklusiven Vorverkaufsphasen startet je nach Verfügbarkeit der freie Verkauf am Montag, 21. Februar, (12.00 Uhr).

Stehplätze sind in reduzierter Anzahl weiterhin möglich und es gibt keine vorgeschriebene Platzbelegung im Sitzplatzbereich mehr. Auf dem gesamten Stadiongelände gilt weiterhin die FFP2-Maskenpflicht, auch am Steh- oder Sitzplatz. Der Ausschank von alkoholischen Getränken in öffentlichen Cateringbereichen ist nach wie vor untersagt. Alle Informationen zur 2G-Regelung gibt es auf www.fcaugsburg.de.

Der FCA hat sich entschieden, weiterhin rabattierte Preise anzubieten, welche sich am anteiligen Dauerkartenpreis orientieren und im Vergleich zu den üblichen Tageskartenpreisen einen Rabatt von rund 25 Prozent darstellen. Ein Stehplatzticket kostet daher beispielsweise nur 10,00 Euro.

Wo sind Tickets erhältlich?

Tickets sind über den Online-Ticketshop erhältlich und werden als Print@home-Tickets ausgestellt bzw. können mobil über eine Wallet-App genutzt werden. Eine Tageskasse am Spieltag gibt es nicht. Aufgrund der aufwendigen Einlasskontrolle weist der FCA darauf hin, eine frühzeitige Anreise einzuplanen.

Neben dem Online-Ticketshop gibt es auch die Möglichkeit, Tickets über die Ticket-Hotline 01803-019070 (Montag bis Freitag: 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 0,09 €/min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/min.) zu kaufen. Als stationärer Verkauf steht das FCA-Service-Center an der WWK ARENA zur Verfügung.

KidsClub-Ehrenrunde startet wieder

Die seit Jahren beliebte Ehrenrunde des FCA KidsClubs, die jeweils zur FCA-Hymne durch die WWK ARENA zieht, kann ab den Heimspielen gegen Dortmund und Mainz wieder starten, auch wenn die Teilnehmerzahl noch begrenzt ist. KidsClub-Mitglieder können sich solange der Vorrat reicht über den Online-Ticketshop anmelden.