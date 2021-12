Mehr Klimaschutz in Schulküchen – Stadt Augsburg erhält Förderung zum Austausch älterer Geräte

Die Stadt Augsburg hat im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit für den Austausch von veralteten Elektrogeräten in Schulküchen eine Förderzusage in Höhe von rund 23.500 Euro erhalten. Dieser Förderbescheid deckt 55 Prozent der Gesamtkosten und gilt für das gesamte Jahr 2022.

In diesem Zeitraum werden mit einer Gesamtsumme von rund 42.500 Euro an insgesamt elf Augsburger Schulen Küchengeräte der Baujahre vor 2020 ausgetauscht und durch neue Geräte der höchsten Effizienzklasse ersetzt.

Martina Wild, Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und Migration, begrüßte den positiven Bescheid: „Die Förderzusage gibt uns im kommenden Jahr die Möglichkeit, die Schulküchen von neun Augsburger Grund- und Mittelschulen sowie von zwei Förderschulen mit den energiesparenden Geräten auf den neuesten technischen Stand zu bringen und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“.

