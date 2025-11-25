Newsletter
Dienstag, November 25, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Mehr Verkehrstote im September

DTS Nachrichtenagentur
Im September 2025 sind in Deutschland rund 35.100 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Dienstag mitteilte, waren das in etwa so viele wie im Vorjahresmonat (35.200 Verletzte).

Mehr Verkehrstote Im SeptemberUnfallkreuz an Straßenrand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Zahl der Verkehrstoten stieg um 14 auf 282 Personen. Insgesamt registrierte die Polizei im September 2025 rund 216.500 Straßenverkehrsunfälle, das waren ein Prozent oder 1.300 mehr als im Vorjahresmonat.

Im Zeitraum Januar bis September 2025 erfasste die Polizei 1,84 Millionen Straßenverkehrsunfälle und damit ein Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (-26.400). Darunter waren 224.000 Unfälle mit Personenschaden, bei denen 2.148 Menschen getötet wurden. Damit blieb sowohl die Zahl der Verkehrstoten als auch die Zahl der Unfälle mit Personenschaden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in etwa gleich. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank im selben Zeitraum um ein Prozent oder 2.800 auf 278.600.

DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

