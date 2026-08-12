Mehrere Call‑Center‑Betrugsversuche in Augsburg – Senioren reagieren richtig, kein Schaden

Mehrere Versuche von Call-Center-Betrug in Augsburg scheitern

Am Dienstag (11.08.2026) registrierte die Polizei im Augsburger Stadtgebiet mehrere Versuche von Call-Center-Betrug. In allen gemeldeten Fällen reagierten die Angerufenen richtig, sodass kein Vermögensschaden entstand.

Falsche Identitäten und erfundene Notlagen

Gegen 10.40 Uhr erhielt eine 70-jährige Frau in Kriegshaber einen Anruf von einem Mann, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Er behauptete, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und der Name der Seniorin stünde auf einer Täterliste. Als der Anrufer nach Wertsachen und Goldschmuck fragte, erkannte die Frau die Masche und wählte sofort den Notruf.

Am Nachmittag, gegen 16.00 Uhr, kontaktierte in Kriegshaber eine vermeintliche Ärztin einen 80-jährigen Mann. Die Anruferin gab an, die Schwester des Mannes liege im Krankenhaus und benötige dringend teure Medikamente; im Hintergrund war angeblich eine weinende Nichte zu hören. Der Senior ließ sich nicht verunsichern, gab keinerlei Auskünfte und beendete das Gespräch.

Im Laufe des Tages wurde eine 83-jährige Frau in Haunstetten angerufen. Ein Betrüger behauptete, ihre Tochter müsse wegen einer Krebserkrankung in einer Klinik behandelt werden und dafür seien 10.000 Euro erforderlich. Auch hier erkannten die Angehörigen den Betrugsversuch rechtzeitig und verständigten die Polizei.

Polizei gibt Verhaltenstipps und verweist auf Beratungsangebote

Die Polizei rät, bei derartigen Anrufen sofort aufzulegen und am Telefon niemals Auskünfte über die eigenen finanziellen Verhältnisse, Bargeld oder Wertsachen zu geben. Zur Sicherheit sollten sich Angerufene unter der ihnen bekannten Rufnummer direkt bei ihren Angehörigen vergewissern und niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen übergeben.

Persönliche Beratung und Tipps zum Schutz vor Call-Center-Betrug bietet die Mobile Wache der Polizei im Rahmen von Aktionstagen: am 17.08.2026 von 13.30 bis 16.30 Uhr in Königsbrunn (Königsallee 1), am 18.08.2026 von 09.30 bis 12.30 Uhr in Augsburg (vor der City-Galerie) und am 19.08.2026 von 12.30 bis 15.30 Uhr in Mering (Marktplatz).

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.