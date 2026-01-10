Mehrere Glätteunfälle im Raum Neuburg: Ein Verletzter und Unfallflucht

Neuburg/Rennertshofen – Glatte Straßen haben am Freitag im Raum Neuburg zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. In einem Fall wurde ein Autofahrer leicht verletzt, in einem weiteren kam es zu einer Unfallflucht mit hohem Sachschaden.

Am Freitagabend ereignete sich auf der Staatsstraße 2047 bei Bertoldsheim (Gemeinde Rennertshofen) ein Glätteunfall. Ein 52-jähriger Mann aus München verlor im Kurvenbereich aufgrund von Straßenglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baumstumpf. In der Folge überschlug sich der Pkw und blieb stark beschädigt auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, konnte sein Fahrzeug jedoch selbstständig über die Beifahrerseite verlassen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Donauwörth gebracht. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Bertoldsheim war im Einsatz.

Bereits am Freitagmorgen kam es auf der Staatsstraße 2043 von der Zeller Kreuzung in Richtung Bergheim zu einem weiteren Glätteunfall mit anschließender Unfallflucht. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse hatte sich eine Fahrzeugkolonne gebildet. In einem unübersichtlichen Kurvenbereich überholte ein bislang unbekannter Fahrer mit einem dunklen Audi A3 mehrere Fahrzeuge. Wegen entgegenkommenden Verkehrs musste der Überholer wieder einscheren und stark abbremsen. Ein nachfolgender Pkw musste ebenfalls stark bremsen, geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Der mutmaßliche Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Neuburg bittet Zeugen dieses Unfalls, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden.