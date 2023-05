Mehrere Jugendliche schlagen in der Augsburger City-Galerie auf einen 19-Jährigen ein

Am Freitag (28.04.2023) wurde gegen 18.00 Uhr ein 19-Jähriger von einer männlichen Person aus einer dreiköpfigen Jugendgruppe in einem Geschäft in der City-Galerie angerempelt.

Es entstand ein verbaler Streit, der schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Die drei Jugendlichen schlugen dabei auf den Geschädigten ein und hörten erst auf, als dieser Unterstützung durch zwei junge Männer erhielt. Der 19-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Im Laufe der Rangelei ging eine Glasscheibe zu Bruch, der Sachschaden beläuft sich

auf etwa 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um sachdienliche Hinweise unter 0821/323-

2710.

