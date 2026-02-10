type here...
Mehrere Kellereinbrüche in München: Anstieg der Fallzahlen im Januar 2026
Polizeipräsidium München
Im Januar 2026 verzeichnete München eine Zunahme der Kellereinbrüche. Die Polizei untersuchte zwei herausragende Fälle, bei denen erhebliche Schäden entstanden.

Einbrüche in Schwabing und Neuperlach

Der erste Vorfall ereignete sich zwischen dem 26. und 29. Januar 2026 im Keller eines Wohnhauses am Artur-Kutscher-Platz in Schwabing. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam mehrere Kellerabteile und stahlen Wertgegenstände im mittleren vierstelligen Bereich. Die Anwohner entdeckten die Einbrüche zu verschiedenen Zeiten und riefen die Polizei.

Ein weiterer Fall ereignete sich vom 14. bis 25. Januar 2026 im Oskar-Maria-Graf-Ring, Neuperlach. Auch hier brachen die Einbrecher mehrere Kellerabteile auf und entwendeten Wertsachen in ähnlicher Höhe. Die Polizei wurde ebenfalls von den Anwohnern informiert.

Ermittlungen der Polizei

Das Münchner Kommissariat 53 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die im Umfeld der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Sicherheitstipps der Polizei

Die Münchner Polizei empfiehlt, Türen stets abzuschließen, Fenster auch im Keller zu sichern und keine Schlüssel im Außenbereich zu verstecken. Zudem sollten Wertsachen nicht im Keller gelagert werden. Bei verdächtigen Beobachtungen soll sofort die Polizei kontaktiert werden.

Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 089 2910-0 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

