Mehrere Raubdelikte in Augsburg übers Wochenende

Drei Raubdelikte von Freitag bis Sonntag meldet die Polizei. Auffällig ist in letzter Zeit, dass häufig jugendliche Täter in Überzahl ihr Opfer bedrohen, bis die gewünschte Beute herausgerückt wird. Geschieht dies nicht schnell genug, gibt es meistens Schläge.

Pfersee – Am gestrigen Sonntag (11.06.2023) stieß ein bislang unbekannter Täter einen 19-Jährigen in der Augsburger Straße vom Fahrrad und entwendete diverse Gegenstände aus seinem Rucksack.

Gegen 10.00 Uhr fuhr der 19-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Augsburger Straße. Auf Höhe des Edekas stieß ein bislang unbekannter Täter den 19-Jährigen offenbar vom Rad und entwendete aus seinem Rucksack diverse Gegenstände. Der 19-Jähige wurde anschließend mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht, wo er das Fehlen der Gegenstände feststellte. Er wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes gegen den bislang unbekannten Täter.

Hammerschmiede – Am vergangenen Freitag (09.06.2023) gegen 20.00 Uhr forderten vier bis fünf bislang unbekannte Jugendliche in einer Grünanlage in der Friedl-Urban-Straße Bargeld von einem 25-Jährigen. Als er die Herausgabe verweigerte, schlug ihn einer der bislang unbekannten Täter. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der 25-Jährige informierte im weiteren Verlauf des Abends die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter räuberischer Erpressung und eines Körperverletzungsdeliktes.

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (11.06.2023) lockten drei bislang unbekannte Täter einen 21-Jährigen gegen 02.45 Uhr Am Perlachberg in eine Gasse. Hier schlug einer der bislang unbekannten Täter den 21-Jährigen, bedrohte ihn und forderte die Herausgabe seines Telefons. Anschließend flüchteten die drei unbekannten Täter und der 21-Jährige verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes und Bedrohung.

Hinweise zu den drei genannten Fällen nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

