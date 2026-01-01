Mehrere Menschen bei Explosion in Schweizer Skiort Crans-Montana getötet

Eine dramatische Silvester-Nacht hat in Crans-Montana, einem beliebten Schweizer Skiort, mehrere Todesopfer gefordert. Bei einer Explosion in der Le Constellation Bar und Lounge, die gegen 1:30 Uhr während der Silvesterfeierlichkeiten stattfand, wurden zahlreiche Menschen schwer verletzt oder getötet.

Laut Angaben der Kantonspolizei kam es zu einer Explosion, deren genaue Ursache noch nicht ermittelt wurde. Eine mögliche Erklärung könnte die Pyrotechnik eines Konzertes sein, die den Brand ausgelöst haben könnte.

Der Vorfall ereignete sich im Untergeschoss der Bar, wo sich viele Gäste aufhielten. Augenzeugen berichteten gegenüber dem lokalen Radiosender RhoneFM von einer heftigen Explosion und einem anschließenden Feuer. In den frühen Morgenstunden des 1. Januars konnte die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle bringen, doch die Schäden sind enorm.

Die Zahl der Opfer ist noch unklar, doch es wird befürchtet, dass viele Menschen in dem Gebäude ums Leben gekommen sein könnten. Der Schweizer Nachrichtensender „Blick“ zitiert eine anonyme Quelle, die von rund vierzig Toten spricht. Auch die Rettungskräfte gehen von mehreren Dutzend Opfern aus.

Mehr als hundert Menschen waren zum Zeitpunkt der Explosion in der Bar. Viele von ihnen erlitten schwere Brandverletzungen und wurden umgehend in Kliniken gebracht. Der Einsatz von Polizei und Rettungskräften ist noch immer im Gange, während Ermittlungen zur Ursache der Explosion laufen.

Der Unglücksort wurde für Ermittlungen abgesperrt, und der Zugang zu dem Bereich ist derzeit streng kontrolliert. Weitere Details und die endgültige Opferzahl werden erwartet, sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind.