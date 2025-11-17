Newsletter
Mehrere Verhaftungen durch Bundespolizei auf A94 und A8: Rumäne mit Waffen erwischt, Kosovaren und Bosnier festgenommen
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing und das zugehörige Bundespolizeirevier Mühldorf am Inn hatten am vergangenen Wochenende (14. – 16. November) alle Hände voll zu tun. Mehrere Verdächtige wurden bei Kontrollen auf Autobahnen verhaftet, da gegen sie verschiedene Haftbefehle und Fahndungen vorlagen.

Kraftfahrzeugkontrolle führt zu Festnahme wegen Diebstahls und Waffenverstoß

Am Freitagabend (14. November) überprüften Beamte des Bundespolizeireviers Mühldorf am Inn ein Fahrzeug auf der A94 an der Ausfahrt Alzgern. Der Beifahrer, ein 45-jähriger Rumäne, war bei den Beamten kein Unbekannter. Gegen ihn lagen gleich mehrere Fahndungstreffer vor: Die Staatsanwaltschaft Leipzig suchte den Mann in mehreren Fällen, darunter Diebstahl mit Waffen, gefährliche Körperverletzung sowie Hausfriedensbruch. Zudem hatte er sich einer Hauptverhandlung im Jahr 2023 entzogen. Ein Gericht hatte gegen ihn eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verhängt und die Einziehung von Taterträgen in Höhe von 2.200 Euro angeordnet. Der Mann wurde festgenommen und wegen des Mitführens verbotener Waffen läuft nun ein weiteres Strafverfahren.

Festnahme im Reisebus: Geldstrafe ermöglicht Weiterreise

Bei einer Kontrolle eines Reisebusses auf der A8 am Samstagabend (15. November) wurde ein 37-jähriger Kosovare festgenommen. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht und hatte eine Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro wegen sexueller Nötigung zu bezahlen. Ein Angehöriger beglich die Geldstrafe bei einer anderen Polizeidienststelle, sodass der Mann seine Reise fortsetzen konnte.

Wegen Hehlerei gesuchter Kosovare verhaftet

Am Sonntagmorgen (16. November) wurde ein weiterer 37-jähriger Kosovare während der Grenzkontrollen auf der A8 gefasst. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn suchte ihn wegen Hehlerei, da er noch eine Restfreiheitsstrafe von 240 Tagen absitzen muss, nachdem er im März 2017 aus der Haft abgeschoben worden war. Die Beamten lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Am gleichen Tag entdeckten Beamte bei einem 26-jährigen bosnischen Staatsbürger einen Ausweisungsstempel aus März 2025 in seinem Reisepass. Aufgrund eines bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbots für drei Jahre, das der Kreis Offenbach verhängt hatte, wird gegen ihn nun wegen Versuchs der unerlaubten Einreise ermittelt. Der Mann wurde nach Österreich zurückgewiesen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

