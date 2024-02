Mehrere Verletzte bei Brand in Asylunterkunft in Nördlingen – Gebäude nicht mehr bewohnbar

In Nördlingen gab es am späten Sonntagnachmittag einen Brand in einer Asylbewerberunterkunft in der Nürnberger Straße. Vier Menschen wurden dabei verletzt. Die betroffene Einrichtung, zwei Messehallen, die vom Landratsamt Donau-Ries zur Unterbringung von Asylsuchenden genutzt werden, wurde durch das Feuer stark beschädigt und ist nach ersten Einschätzungen nicht mehr bewohnbar.

Der Brand wurde um 17:00 Uhr in einem der Räume der Unterkunft gemeldet. Die genauen Ursachen des Feuers werden derzeit noch ermittelt. Die Bauweise der Hallen, eine sogenannte Sandwich-Konstruktion mit einer Dämmschicht zwischen zwei Metallplatten, erschwerte die Brandbekämpfung erheblich. Das Feuer konnte sich aufgrund dieser Bauart über die Wände und das Dach ausbreiten.

Die Bewohner der Unterkunft wurden vom Brand überrascht und mussten das Gebäude unter eiligen und prekären Umständen verlassen. Nach der Evakuierung standen viele Menschen barfuß und in leichter Kleidung auf der Straße. Lokalmedien berichten, dass sie mit Bussen in eine andere Unterkunft gebracht wurden, um ihnen vorübergehenden Schutz zu bieten.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei war vor Ort, um den Brand zu bekämpfen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Trotz der Herausforderungen durch die Bauweise der Unterkunft arbeiteten die Einsatzkräfte intensiv daran, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten werden aufgrund der komplexen Situation voraussichtlich mehrere Stunden dauern.