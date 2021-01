Mehrere Verletzte bei schwerem Unfall auf dem Riedbergpass

Am Samstagabend befuhr ein mit fünf Personen besetzter Pkw den Riedbergpass von Balderschwang her kommend in Fahrtrichtung Obermaiselstein. Am Ende des Passes, vor Obermaiselstein, fuhr ihm ein anderer Pkw entgegen.

Der entgegenkommende 53-jährige Fahrzeugführer kam mit seinem Pkw bergwärts auf die Gegenfahrbahn und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Insgesamt wurden bei dem Verkehrsunfall zwei Personen schwerverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, an einem Pkw entstand Totalschaden. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die Passstraße ca. eine Stunde beidseitig gesperrt werden. Zur Versorgung der Verletzen und Absicherung der Unfallstelle waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz.