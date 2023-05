Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf der B17

Um ca. 15:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B17 zwischen der Anschlussstelle Landsberg am Lech Süd und Landsberg am Lech West.

Ein 27-jähriger aus dem Landkreis Landsberg am Lech, geriet, vermutlich auf Grund von Übermüdung, mit seinem PKW BMW, in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Toyota, der in nördlicher Richtung fuhr.

Der Toyota wurde dabei in den Grenzwall und anschließend fast in den Gegenverkehr geschleudert, welcher einen Zusammenstoß gerade noch verhindern konnte.

Bei dem Verkehrsunfall wurden alle drei Insassen des Toyota leicht verletzt, sowie der Unfallverursacher. Alle Beteiligten wurden zur Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

An beiden Pkw entstanden Totalschäden. Die B17 musste für die Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergung ca. eine Stunden gesperrt werden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.