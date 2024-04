Mehrere Verletzte bei Unfall nach Sekundenschlaf – Oldtimer bei schwerem Unfall auf der B12 bei Betzigau zerstört

Am Samstag den 13.04.2024 um 13:38 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Pkw Skoda die B12 von Kraftisried kommend in Fahrtrichtung Kempten. Zwischen Wildpoldsried und Betzigau kam der Skoda-Fahrer plötzlich aufgrund von Sekundenschlaf in den Gegenverkehr.

Dabei streifte er erst einen Pkw leicht und verfehlte ein Motorrad nur knapp, bevor es zur Kollision mit einem ebenfalls entgegenkommenden historischen

Alfa Romeo kam. Nach dieser schweren Kollision streifte der Skoda des Unfallverursachers noch einen dritten, entgegenkommenden Pkw, bevor er zum Stehen kam. Der ebenfalls 50-jährige Fahrer des Alfa Romeo-Oldtimers wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Sein Sohn, welcher sich auf dem Beifahrersitz befand, wurde glücklicherweise, wie der Unfallverursacher selbst, nur leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurde in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Pkw des Unfallverursachers und der Alfa Romeo mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde insgesamt auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Zur Versorgung der Verletzten und Bergung der verunfallten Fahrzeuge musste die B12 für ca. zwei Stunden komplett gesperrt werden. Durch die Feuerwehren Kempten und Wildpoldsried, die mit insgesamt 32 Feuerwehrleuten vor Ort waren, war eine Umleitung eingerichtet worden. Neben jeweils einer Streife der Polizeiinspektionen Kempten und Marktoberdorf und einer der Verkehrspolizeiinspektion Kempten, waren zwei Rettungswägen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Verkehrspolizeiinspektion Kempten ermittelt nun gegen den Unfallverursacher wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.

