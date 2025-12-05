Mehrere Vorfälle in München: Stromunfall, S-Bahn-Attacke und Angriff auf Polizisten am 4. Dezember

Am 4. Dezember ereigneten sich in und um München mehrere schwerwiegende Vorfälle, die derzeit von den Behörden untersucht werden.

Schwerer Arbeitsunfall bei der Bahn

Ein 56-jähriger Bahnmitarbeiter wurde im ICE-Betriebswerk München bei Reparaturarbeiten an einer Oberleitung schwer verletzt. Trotz abgeschalteter Elektrizität kam es aufgrund eines unbekannten Fehlers zu einem Spannungsüberschlag. Der Mitarbeiter wurde durch den elektrischen Schlag heruntergeschleudert und schwebt nun in Lebensgefahr. Sofortige Rettungsmaßnahmen und die Betreuung der Zeugen wurden eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen steuerte der Mitarbeiter die Arbeitsplattform eigenständig, Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Gefährlicher Angriff auf S-Bahn

Achtungserregend war auch ein Vorfall auf der S-Bahnlinie 1. Ein unbekannter Täter warf eine Kabelschachtabdeckung aus Beton auf die Frontscheibe eines Zuges zwischen Moosach und Feldmoching. Glücklicherweise kamen die rund 700 Reisenden und der Triebfahrzeugführer mit dem Schrecken davon, da die Abdeckung nicht eindringen konnte. Der Zugverkehr musste jedoch unterbrochen werden, was zu Verspätungen und Fahrtausfällen führte. Die Bundespolizei untersucht den Fall als gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr und bittet um Hinweise von Zeugen.

Angriff auf Bahnmitarbeiter und Polizei in Holzkirchen

Am Bahnhof Holzkirchen griffen drei Männer aus der Ukraine zwei Bahnmitarbeiter und anschließend die Polizei an, nachdem sie sich störend im Zug verhalten hatten. Nach einer Auseinandersetzung im Zug, die durch einen Fahrtausschluss endete, kam es zu einem weiteren Angriff, bei dem die zu Hilfe gerufenen Polizisten ebenfalls attackiert wurden. Ein 21-Jähriger biss dabei eine Polizeibeamtin ins Bein. Die Täter wurden festgenommen und einer Blutentnahme unterzogen. Eine Haftrichtervorführung ist angeordnet.