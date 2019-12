Die meisten Bundesbürger versenden ihre Neujahrsgrüße per Telefon. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom, die am Freitag veröffentlicht wurde. Demnach wünschen 88 Prozent der Deutschen telefonisch ein frohes Neujahr (2018: 82 Prozent).

Blonde Frau mit Telefon, über dts Nachrichtenagentur

Je nach Alter gibt es allerdings Unterschiede: Bei den über 65-Jährigen greifen 93 Prozent für ihre Neujahrsgrüße zum Telefon. Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es 84 Prozent. Andersherum ist es bei Neujahrsgrüßen via Messenger: 62 Prozent der 16- bis 29-Jährigen wählen diesen Weg, bei den über 65-Jährigen ist es nicht mal jeder Fünfte (18 Prozent).

Insgesamt gaben 39 Prozent der Befragten an, für ihre Neujahrsgrüße einen Messenger-Dienst zu nutzen. Jeder Vierte (25 Prozent) versendet seine Neujahrsgrüße per E-Mail, 22 Prozent tun dies über soziale Netzwerke. Sich per Videotelefonie ein frohes Neues Jahr zu wünschen, ist weiter beliebt: Jeder Fünfte (20 Prozent) wählt zum Jahreswechsel diese Methode, 2018 waren es 18 Prozent, im Jahr davor 13 Prozent. Die klassische SMS wird dagegen seltener für Neujahrsgrüße verschickt: 19 Prozent wollen ihre Neujahrsgrüße auf diesem Wege übermitteln, 2018 waren es noch 24 Prozent.

Immerhin 19 Prozent setzen auf analoge Neujahrsgrüße und wollen eine Postkarte oder einen Brief verschicken. Zwei Prozent gaben an, in diesem Jahr überhaupt keine Neujahrsgrüße versenden zu wollen. Für die Erhebung befragte Bitkom Research im November 2019 telefonisch 1.003 Bundesbürger ab 16 Jahren.