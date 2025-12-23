Mehrheit will sich zu Weihnachten nicht mit KI beschäftigen

Die Mehrheit der Deutschen will sich zu Weihnachten nicht mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen. Das ergab eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom. Demnach sind 58 Prozent der Meinung, an Weihnachten solle man sich nicht mit KI beschäftigen.

Weihnachtsschmuck (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Allerdings planen auch 21 Prozent der Deutschen, sich die Texte von Weihnachtsliedern von einer KI anzeigen zu lassen, zwölf Prozent möchten sich ein persönliches Weihnachtsgedicht erstellen oder sogar vortragen lassen. Für eine komplette Weihnachtsgeschichte greift bislang nur ein kleiner Teil (drei Prozent) auf KI zurück.

Auch beim Schreiben von Weihnachtspost wird KI bisher nur vereinzelt genutzt – sechs Prozent lassen sich Texte für Karten oder Weihnachtsgrüße von KI erstellen. Neben Unterstützung beim Schreiben wird KI für manche auch als eine emotionale Stütze genutzt: Neun Prozent sagen, dass das Schreiben oder Sprechen mit KI an Weihnachten helfen könne, sich weniger einsam zu fühlen.

Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 1.002 Personen in Deutschland ab 16 Jahren. Die Befragung fand im Zeitraum von der 41. bis zur 46. Kalenderwoche 2025 statt.