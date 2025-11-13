Newsletter
Donnerstag, November 13, 2025
13.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Meinungsforscher: Zu große Putin-Nähe schadet AfD

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Hermann Binkert, Chef des Meinungsforschungsinstituts Insa, hat die AfD vor einer zu starken Russland-Nähe gewarnt. Die AfD argumentiere mit Blick auf ihre Russlandpolitik, deutsche Interessen vertreten zu wollen – eine “unkritische Anlehnung” an Kremlchef Wladimir Putin widerspreche aber diesem Anspruch, sagte Binkert dem “Handelsblatt” (Donnerstagsausgabe).

Meinungsforscher: Zu Große Putin-Nähe Schadet Afd
AfD-Logo auf Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

AfD-Wähler seien zwar im Durchschnitt “Russland-affiner” als die Wähler anderer Parteien, mit Ausnahme des BSW. “Aber auch AfD-Wähler sind mehrheitlich kritisch gegenüber der aktuellen russischen Politik”, so der Meinungsforscher. “Eine zu große Putin-Nähe schadet der AfD eher.” Ähnlich verhält es sich nach Einschätzung Binkerts mit der momentanen Uneinigkeit der beiden AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla über den richtigen Umgang mit Russland.

“Ein innerparteilicher Konflikt über die außenpolitische Ausrichtung würde die AfD schwächen”, sagte der Insa-Chef. Das gelte nicht nur für die Zustimmung in Deutschland, sondern auch mit Blick auf die Zusammenarbeit mit befreundeten Parteien. Viele europäische Rechtsparteien suchten eher den Schulterschluss mit den Republikanern von US-Präsident Donald Trump als mit Putin. “Sich hier zu isolieren, würde der AfD schaden”, sagte Binkert. Bisher sei der AfD der Spagat hier “einigermaßen gelungen”. “Er bleibt aber ein Risiko.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Schwerer Verkehrsunfall in München – Kleinkind stirbt nach Kollision

0
München | Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 12.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg vom 12.11.2025
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Berufsfeuerwehr Augsburg präsentiert weltweit ersten Löschroboter auf Schienen und Raupen

0
Die Berufsfeuerwehr Augsburg hat heute ein technisches Novum vorgestellt:...
Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...

Neueste Artikel