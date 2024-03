Meisi bleibt | Der ECDC Memmingen kann mit Allrounder Dominik Meisinger verlängern

Der ECDC Memmingen kann weiter auf die Dienste von Dominik Meisinger zählen. Wie die Indians wenige Tage vor Playoff-Start vermelden können, bleibt der 30 Jahre alte Allrounder, der im Sturm und der Abwehr eingesetzt werden kann, ein weiteres Jahr in der Maustadt. Meisinger, der die Playoffs verletzungsbedingt verpassen wird, geht damit ab September in seine dritte Saison am Hühnerberg.

Meisingers Verletzung und das damit verbundene Saisonaus traf die Indians vor einigen Wochen hart. Mit 31 Punkten, darunter 18 Toren, in 42 Spielen zählte der gebürtige Füssener in der Hauptrunde zu den konstantesten Punktesammlern im Team, auch wenn er durchaus ebenso in der Defensive seine Stärken hat. Der Leistungsträger, der zuletzt die Centerposition in der zweiten Reihe bekleidete, ist dank starker Auftritte nicht mehr aus dem Memminger Team wegzudenken. Der Allrounder wurde in seinen bisherigen zwei Jahren bei den Memmingern in der Abwehr und im Angriff gleichermaßen eingesetzt, was ihm eine noch wichtigere Rolle im kommenden Team zukommen lässt. Meisinger, der auch auf die Erfahrung von über 250 DEL2-Spielen bauen kann, war nach seiner Verletzung weiterhin für die Rot-Weißen im Einsatz und unterstützte Cheftrainer Daniel Huhn auf der Spielerbank.

Es wird erwartet, dass er, nachdem seine Verletzung auskuriert ist, das Sommertraining ohne größere Einschränkungen absolvieren kann, um dann topfit in die neue Spielzeit zu starten.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Dominik von einem Verbleib in Memmingen überzeugen konnten. Er war stets ein Leistungsträger und Führungsspieler in unserem Team und soll diese Rolle auch in der neuen Saison einnehmen“, so Sven Müller.

mfr