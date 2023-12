Meister beim Pokalsieger | Ratiopharm Ulm muss beim FC Bayern ran

Anlässlich des Topspiels am elften Spieltag der easyCredit-BBL trifft Ratiopharm Ulm auswärts auf den FC Bayern Basketball. Es ist das Aufeinandertreffen zwischen dem amtierenden deutschen Meister und dem Pokalsieger. Tip-Off ist um 15 Uhr.

Das Team rund um den erhaltenen Meisterkern kehrt erstmals an den Ort zurück, wo das Basketballmärchen der vergangenen Saison Formen annahm. Jeder Ulmer blickt wohl gerne auf die zwei jüngsten Gastspiele in München zurück, in der das Team den Grundstein für die Meisterschaft legte. „Rückblickend waren die zwei Siege in München ein absoluter Knackpunkt bei unserem Erfolg, welcher den Glauben daran festigte. Die Fans verwandelten die zwei Partien dort zu Heimspielen, das war unglaublich.“ , erinnerte sich der junge Spielmacher Juan Núñez mit viel Freude zurück. So schön die Reise in die Vergangenheit ist, der Blick richtet sich nach vorne. Denn auch in dieser Saison demonstrierten die Ulmer bereits spektakulären und erfolgreichen Basketball und nehmen gegen den EuroLeague-Teilnehmer den neunten Sieg im elften Ligaspiel ins Visier. Mit den Erfolgen zuletzt in Chemnitz und gegen Gran Canaria im Rücken, welche beeindruckende Siegesserien beendeten, reist das Team mit Selbstvertrauen in den BMW Park: „Nach den zwei Niederlagen war uns bewusst, dass wir uns in den anstehenden Spielen verbessern müssen und dies ist uns ab dem Auswärtsspiel in Trento gelungen. Jetzt wartet die nächste schwierige Aufgabe, vor allem mit der Vorgeschichte der abgelaufenen Saison. Wir wollen an der Leistung von Dienstag anknüpfen und alles in die Waagschale werfen.“ , so Cheftrainer Anton Gavel.

Offensivpower trifft auf solides Defensivgerüst

Der gebürtige Münchener Karim Jallow, der im Nachwuchs des FC Bayern Basketball ausgebildet wurde und zum Profi heranwuchs, ist derzeit mit 16,8 Zählern (Karrierebestleistung) der Ulmer Topscorer. Mit 92,7 Punkten stellt die gesamte Mannschaft punktetechnisch die zweitbeste Offensive, verteilt dazu 23,4 Assists (Ligabestwert). Die Bayern agieren in Sachen Scoring etwas minimalistischer, legen im Schnitt 86,4 (Platz 11) auf. Allerdings steht die Defensive über weite Strecken felsenfest, so erlaubt man mit 78,3 die drittwenigsten Punkte. Das Ringbeschützer-Duo um Serge Ibaka (1,0) und Danko Brankovic (0,6) verändern mit ihrer Präsenz unter dem Korb viele Wurfversuche oder blocken diese. Auch Weltmeister Isaac Bonga gilt als Eliteverteidiger und legt als Flügelspieler starke 0,5 Blocks auf. Insgesamt gehört München mit 3,0 Blocks zu den Top fünf in der Kategorie.

BMW Park als siegessichere Festung

Neun von zehn Spielen gewann das Team von Pablo Laso auf heimischem Parkett in allen Wettbewerben bisher. Die letzte Heimniederlage datiert vom 27. Oktober gegen Fenerbahce Istanbul. In der EuroLeague bezwang das Team rund um den ehemaligen NBA-Champion Serge Ibaka zuletzt Mannschaften wie Partizan Belgrad (94:85), Bologna (90:76) und Mailand (91:84). Nach den zwei Auswärtsniederlagen in Serie gegen Braunschweig und Bonn, zeigt die Formkurve auch national wieder nach oben. Gegen Ludwigsburg und Vechta gab es jeweils einen Sieg und vor ein paar Tagen revanchierte man sich in Bonn, zog damit ins TOP-FOUR ein. Neben dem spanischen Superstar Ibaka (13,0 Punkte) verteilt sich das Scoring auf die Schultern eines weiteren Neuzugangs: Point Guard Sylvain Francisco kommt ebenfalls auf 13 Punkte und verbucht zudem noch 4,0 Assists. Die Guard Rotation ist mit Andreas Obst (12,5 Pkt.), Carsen Edwards (11,6), Leandro Bolmaro (8,5) nicht nur tief sondern qualitativ hervorragend besetzt. Auch Defensivspezialist Nick Weiler-Babb ist da zu nennen, der neben schnellen Händen in der Defensive (1,1 Steals) durchaus auch offensiv heiß laufen kann.

Head Coach Anton Gavel: „Gegen eine tiefe Mannschaft wie München ist es schwierig zu wissen, wer letztendlich aufläuft und spielt. In der BBL rotieren sie viel, demnach ist es kaum möglich sich personell vorzubereiten und einzuschätzen was auf einen zukommt. Es war eine Frage der Zeit, bis die Neuzugänge zu einander finden und besser in Form kommen. Einige Verletzte stehen wieder zur Verfügung und die Neuzugänge haben ihre Rolle gefunden. Es gibt einfachere Aufgaben als einen EuroLeague Gegner in dessen Halle gegenüberzustehen. Um erfolgreich zu sein, müssen wir in erster Linie physisch agieren. Wir müssen so wie in den vergangenen Spielen an uns glauben und es wird wichtig sein, dass wir aggressiv verteidigen und körperlich dagegenhalten.“