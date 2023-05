Meister und Absteiger gesucht! – Wir wagen uns an die Bundesligaprognose

Die Bundesliga-Saison 2022/2023 neigt sich dem Ende zu, noch ist nichts entschieden. Wir haben einen Blick auf das Restprogramm im Meisterschaftsrennen sowie im Abstiegskampf geworfen und eine Prognose gewagt.



So spannend wie in diesem Jahr war das Rennen um die Meisterschale schon lange nicht mehr. Borussia Dortmund schickt sich an, die zehn Jahre andauernde Regentschaft der Bayern aus München zu beenden, ob dies gelingen mag?

Das Restprogramm der Titelanwärter

1.FC Bayern München (68 Punkte, 89:34 Tore)

20. Mai 2023: RB Leipzig (H) » unser Tipp: Der FC Bayern legt am Samstag vor

27. Mai 2023: 1. FC Köln (A) » Wechselhaft wie die Saison wird der neue und alte Meister sich nicht mit einem Sieg verabschieden

2.Borussia Dortmund (67 Punkte, 78:42 Tore)

21. Mai 2023: FC Augsburg (A) » der heimstarke FCA muss im Abstiegskampf punkten, der BVB tat sich nicht immer leicht gegen die Schwaben, die den Klassenerhalt fix machen können. Das Titelrennen ist entschieden

27. Mai 2023: 1. FSV Mainz 05 (H) » als Vizemeister darf man sich nach einem Sieg für eine gute Saison von der „Gelben Wand“ feiern lassen

Der Deutsche Meister kommt in unserer Hochrechnung zum elften Mal in Serie aus München. Dortmund würde nach einer guten Saison mit zwei Punkten Abstand Zweiter.

Das Restprogramm im Tabellenkeller

12.SV Werder Bremen (35 Punkte, 50:62 Tore)

20. Mai 2023: 1.FC Köln (H) » mit einem Remis macht Werder auch rechnerisch alles klar

27. Mai 2023: Union Berlin (A) » für Werder nicht mehr relevant, Köpenick feiert die Champions League-Teilnahme mit einem Sieg

13.FC Augsburg (34 Punkte, 42:58 Tore)

21. Mai 2023: Borussia Dortmund (H) » mit einem knappen Sieg entledigt sich der FCA aller Sorgen

27. Mai 2023: Mönchengladbach (A) » ein Spiel ohne sportliche Bedeutung und ohne Sieger

14.TSG Hoffenheim (32 Punkte, 43:54 Tore)

20. Mai 2023: Union Berlin (H) » die TSG kann Union auf dem Weg in die Champions League nicht stoppen

27. Mai 2023: Stuttgart (A) » „Hoffe“ oder Stuttgart? Das Derby am Neckar muss entscheiden

15.VfL Bochum (31 Punkte, 36:71 Tore)

20. Mai 2023: Hertha BSC (A) » Der VfL schickt die „Alte Dame“ eine Etage tiefer

27. Mai 2023: Bayer Leverkusen (H) » Ein Sieg hätte Bochum retten können, nur Leverkusen braucht die Punkte für das Europapokalticket

16.FC Schalke 04 (30 Punkte, 31:65Tore)

20. Mai 2023: Eintracht Frankfurt (H) » Ein Heimsieg gegen den Pokalfinalisten bringt S04 dem Klassenerhalt näher

27. Mai 2023: RB Leipzig (A): Niederlage in Leipzig? Egal für die Knappen, die am Ende drin bleiben

17.VfB Stuttgart (29 Punkte, 40:55 Tore)

21. Mai 2023: 1. FSV Mainz 05 (A) » Der VfB muss nach dem Spiel in Mainz weiter zittern

27. Mai 2023: TSG Hoffenheim (H) » „Endspiel“ im BaWü-Derby, Stuttgart bleibt mit einem Heimsieg drin, aber Hoffenheim auch

18.Hertha BSC (25 Punkte, 39:67 Tore)

20. Mai 2023: VfL Bochum (H) » Nur ein Heimsieg kann den Hauptstadtclub noch retten, doch ein Dreier wird es nicht werden. Für den BSC geht es in die Liga 2 oder gar noch tiefer?

27. Mai 2023: VfL Wolfsburg (A) » Der blaue Teil Berlins verabschiedet sich ohne Punkte aus der Bundesliga

So könnte es in der zweiten Tabellenhälfte aussehen:

12 FC Augsburg 38 13 SV Werder Bremen 36 14 FC Schalke 04 33 15 TSG Hoffenheim 32 16 VfB Stuttgart 32 17 VfL Bochum 32 18 Hertha BSC 26

Am Ende könnte das Torverhältnis zum entscheidenden Faktor werden, der klar gegen Bochum sprechen würde. Die „totgesagten“ Stuttgart erhalten in der Relegation die Chance die Klasse zu halten.

Ob alles so kommt, werden uns die letzten beiden Spieltage zeigen. Es bleibt bis zum letzten Moment Spannung drin. Gut so!