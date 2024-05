Meisterkapitän Klepeisz verlängert bei Ratiopharm Ulm

Meisterkapitän Tommy Klepeisz verlängert seinen Vertrag bei Ratiopharm Ulm.



215 Spiele, 1.833 Punkte, 386 Dreier und 719 Assists gab es von Meisterkapitän im Ulmer Trikot in BBL und EuroCup zu bejubeln. Seit dem BBL-Finalturnier 2020 ist der Shooting Guard fester Bestandteil des Kaders und hat die Mannschaft in der vergangenen Saison zur deutschen Meisterschaft geführt. In dieser Spielzeit stand der 32-Jährige in allen Pflichtspielen für Ratiopharm Ulm auf dem Parkett und verlängert nun seinen Vertrag in der Donaustadt.

„Der Standort Ulm liegt mir sehr am Herzen und wie ich immer sage, ist er einer der besten, die es gibt. Die Stadt, die Fans, die Atmosphäre und das Miteinander sind unglaublich, deshalb fühlen wir uns hier sehr wohl und freuen uns auf ein weiteres Jahr in Ulm.“