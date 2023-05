Am 27.05.2023 (Samstag) kam es gegen 06.40 Uhr am Bahnhof in Meitingen zu einem versuchten Tötungsdelikt. Der 33-jährige Täter wurde noch am Bahnhof festgenommen und sitzt aktuell in Haft.

Ein 34-jähriger Fahrgast saß gemeinsam mit dem 33-Jährigen im Zug von Augsburg nach Meitingen. An der Haltestelle Meitingen stieg der 34-Jährige aus dem Zug aus. Der Täter, welcher noch auf seinem Sitzplatz saß, zog aus seinem Rucksack einen Hammer. Mit diesem ging er zum 34-Jährigen, welcher bereits am Bahnsteig stand. Der Täter holte aus und schlug unvermittelt mit dem Hammer auf den Kopf des 34-Jährigen.

Sofort eilten mehrere Passanten dem Opfer zur Hilfe und konnten dem Täter den Hammer abnehmen. Keiner dieser Helfer wurde angegriffen oder verletzt. Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen den Täter widerstandslos am Bahnsteig fest. Das Opfer wurde zunächst medizinisch vor Ort durch den Rettungsdienst und die Beamten versorgt und wurde mit schweren Kopfverletzungen durch den Rettungsdienst in das Uniklinikum zur weiteren Behandlung gebracht.

Die Kripo Augsburg hat bereits am Samstag die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte gegen den 33-jährige Täter Haftbefehl. Das Amtsgericht Augsburg erließ am Sonntag Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 33-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

