Am Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, wollte ein Motorradfahrer von Meitingen-Nord aus auf die B2 in Fahrtrichtung Augsburg auffahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte in der Auffahrtsschleife.

Der Fahrer wurde mit einer schweren Verletzung am Bein in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Ein Notarzt wurde mit dem Hubschrauber zum Einsatzort geflogen. Die Auffahrtsschleife war ca. eine Stunde komplett gesperrt. Am Motorrad entstand ein Schaden i.H.v ca. 4000 Euro.

