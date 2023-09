Meitingen | Streit mündet in Gewalttätigkeiten- Mann schlägt Schwangere in den Bauch

In Meitingen gerieten gestern gegen 07.15 Uhr zwei Männer in einem Mehrfamilienhaus in Streit, der in Handgreiflichkeiten ausartete.

Ein 50-jähriger Mann ging auf seinen 27-jährigen Kontrahenten los und würgte ihn. Beim Gerangel fielen beide zu Boden, wodurch sich der 50-jährige eine Kopfplatzwunde zuzog. Zudem schlug der 50-jährige einer 24-jährigen Frau, die schwanger war, gegen den Bauch Der 27-jährige musste mit Verdacht auf Armbruch ins Krankenhaus, die 24-jährige vorsorglich zur Untersuchung.

Bei der Aufnahme durch die Polizei leistete der 50- jährige Widerstand und griff die Beamten tätlich an. Nach Beruhigung der Lage wurde auch der 50-jährige zur Behandlung der Kopfplatzwunde ins Krankenhaus gebracht.