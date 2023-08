Memmingen/Bad Grönenbach | Polizei kann flüchtigen Einbrecher nach Hinweis aus der Bevölkerung verhaften

Am Sonntag, den 30.07.2023, ereignete sich gegen 20:22 Uhr ein Einbruch in ein Massagestudio in Memmingen Schweizerberg.

Ein bis dato unbekannter Täter drang gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und entwendete die Trinkgeldkasse sowie das Sparschwein. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschte reger Besucherverkehr in der Memminger Innenstadt.

Nachdem ein Hinweis aus der Bevölkerung einging, nahmen Beamte der Kriminalpolizei Memmingen am heutigen Montagnachmittag einen Mann in einer Badeanstalt in Bad Grönenbach fest. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.