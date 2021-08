Memmingen | Baustelle am Hindenburgring wird für Verkehrsbehinderungen sorgen

Aufgrund von Straßenbauarbeiten ist in der Zeit vom 23. August bis 03. September 2021 am Hindenburgring in Memmingen mit stockendem Verkehr zu rechnen

In der Zeit vom 23. August bis 03. September 2021 kommt es am Hindenburgring auf Höhe der Einmündung Stadtweiherstraße aufgrund Straßenbauarbeiten (Bau einer Ampelanlage) zu Einschränkungen. Der Verkehr wird durch eine 3-phasige Ampelanlage geregelt. Hierbei kann es zu erhöhten Wartezeiten kommen. Betroffen ist der Verkehr aus Richtung Osten (Polizei) und Norden (Bodenseestraße) sowie der Verkehr aus der Stadtweiherstraße kommend.

Ferner sind je nach Baufortschritt die Geh- und Radwege einseitig gesperrt. Eine entsprechende Radverkehrsumleitung wird ausgeschildert. Für den Fußgängerverkehr werden entsprechende Querungshilfen eingerichtet.