Memmingen | Betrunkener Randallierer verletzt Polizeibeamten

Am Sonntag gegen 19:00 Uhr wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei Memmingen zu einer randalierenden Person in die Josef-Seliger-Straße nach Memmingen gerufen.

Vor Ort konnte ein 33-jähriger Mann angetroffen werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss und konnte zunächst von den Beamten nicht beruhigt werden. In Folge musste er in Gewahrsam genommen werden, wobei er die eingesetzten Beamten massiv beleidigte. Nach der Fesselung wurde er in die Haftzelle der Polizei Memmingen verbracht. Dort versuchte er mit der Faust einen Polizeibeamten ins Gesicht zu schlagen. Weiterhin sprach er mehrere Bedrohungen aus. Durch seine Widerstandshandlungen zog er sich eine leichte Verletzung am Kopf zu, welche im Krankenhaus behandelt wurde. Bei der Verbringung ins Krankenhaus wiederholte er seine Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den Polizeibeamten.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.