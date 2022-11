Weihnachtlich geschmückte Schaufenster, mit Lichtern beleuchtete Eingänge und die imposanten Weihnachtsglocken in der Fußgängerzone verzaubern die Memminger Innenstadt.

Gute Nachrichten für alle Shopping-Fans: Am Freitag, den 25. November 2022 lädt das Stadtmarketing Memmingen e.V. zu einem vorweihnachtlichen Einkaufsbummel bis 22 Uhr ein. Zum Start in den Advent nach Herzenslust bummeln und einkaufen bis 22 Uhr Unter dem Motto „Memmingen im Lichterglanz“ bieten die teilnehmenden Geschäfte attraktive

Angebote und Aktionen, präsentieren eine Vielzahl an Geschenkideen und sorgen für eine

stimmungsvolle Atmosphäre.

„Zur langen Einkaufsnacht erstrahlt die Memminger Innenstadt in besonderem Glanz. Die Eröffnung des Christkindlesmarktes, die festliche Weihnachtsbeleuchtung und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm schaffen ein außergewöhnliches Ambiente.“, so

Hermann Oßwald, 1. Vorsitzender des Vereins. „Tauchen Sie ein in ein funkelndes Lichtermeer und starten Sie gemeinsam mit uns in eine hoffentlich friedliche und besinnliche Adventszeit!“

Das Highlight der Memminger Einkaufsnacht bildet eine brillante Abschluss-Show mit

faszinierender Feuerkunst und einem stimmungsvollen Feuerwerk.

Zum Start in den Advent heißt es auch wieder „Rubbeln & Gewinnen!“. Es warten 99.000

Lose, 99.000 Überraschungsmomente und viele attraktive Hauptpreise auf die Teilnehmer. „Sichern Sie sich mit Ihrem Weihnachtseinkauf vor Ort die Chance auf einen nigelnagelneuen Kleinwagen.“, heißt es von Seiten der Stadtmarketing.

Alle Informationen finden Sie auf www.stadtmarketing-memmingen.de und auf Facebook.