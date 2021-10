Memmingen Indians beim Hauptrunden-Meister in Regensburg zu Gast

Am Freitagabend ist der ECDC Memmingen zu Gast in Regensburg. Nach der Niederlage in Füssen wollen die Indians eine ansprechendere Leistung in der Fremde zeigen. Die Trauben in der Domstadt hängen aber hoch, der letztjährige Hauptrundenmeister ist, trotz Ausfällen, ein harter Gegner.

Die Eisbären aus Regensburg müssen bereits früh in der Saison auf mehrere Schlüsselspieler verzichten. Nachdem sich Neuzugang Dotzler bereits wieder verabschiedet hat, fallen auch Ex-Indianer Marvin Schmid und Torjäger Richard Divis längerfristig aus. Doch weiterhin ist eine enorme Qualität im Kader der Oberpfälzer vorhanden. Mit Peter Flache, Nikola Gajovsky oder Andrew Schembri stehen mehrere Oberliga-Topspieler zur Verfügung. Auch das Torhüter-Duo Berger und Holmgren zählt zum Besten der Spielklasse. Zwei eher mühsamen Erfolgen folgte am vergangenen Wochenende der 10:2 Kantersieg in Höchstadt, so dass die Eisbären punktgleich mit den Indians auf Rang 3 der Tabelle verweilen.

Für die Memminger beginnt mit der Partie in Regensburg die erste heiße Phase der Saison. Mehrere Favoriten folgen in den kommenden Spielen und werden eine erste Standortbestimmung für das Team von Trainer Waßmiller darstellen.

Das Spiel in Regensburg beginnt um 20 Uhr, ein Livestream wird angeboten.

mfr