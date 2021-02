Memmingen Indians feiern verdienten Auswärtssieg bei Riessersee

Mit einem 3:1 Auswärtssieg gegen den SC Riessersee sichern sich die Indians die ersten Punkte des Wochenendes. Am Sonntag kommt es zum Heimspiel gegen Passau (17 Uhr) am heimischen Hühnerberg.

In einem kämpferisch und taktisch sehr guten Auswärtsspiel besiegen die Memminger Indians den SC Riessersee mit 3:1. Die Indians zeigten sich am Freitagabend als sehr unangenehmer Gegner und ließen die Hausherren nur eingeschränkt zur Entfaltung kommen. Das konsequente Stören im Aufbau und die Einhaltung der taktischen Vorgaben bescherten den Allgäuern verdiente Punkte.

Mit den zurückgekehrten Niki Meier, Marc Hofmann und Mark Ledlin, aber ohne Kapitän Huhn und die weiterhin verletzten Schirrmacher und Vollmer, ging es für die Indianer an die Zugspitze. Die Maustädter zeigten sich von Beginn an als unbequemer Gegner und störten die Hausherren früh. Der Lohn für den engagierten Auftritt erhielten die Rot-Weißen schon im ersten Drittel als Jannik Herm von Linus Svedlund schön freigespielt wurde und vor dem Tor zur Führung versenken konnte.

Das Spiel der beiden Kontrahenten wog weiter hin und her, die Garmischer hatten einige gute Möglichkeiten, mussten aber bis zur 28. Minute auf den Ausgleich warten. Dieser sollte aber nicht lange Bestand haben, denn die Indians nutzten eine Überzahl in Person von Topscorer Svedlund zur abermaligen Führung aus. Diese galt es für die Memminger im Schlussabschnitt zu verteidigen, was sie größtenteils souverän erledigten. Die Indians konnten sogar ein Chancenplus im letzten Abschnitt für sich verbuchen, die endgültige Entscheidung fiel aber erst eine Sekunde vor dem Ende, als Marvin Schmid aus kurzer Distanz nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Die Indians sicherten sich damit drei wichtige Punkte im Kampf um die Pre-Playoffs der Oberliga-Süd. Schon am Sonntag empfangen die Rot-Weißen die Passau Black Hawks am Hühnerberg und wollen hier den positiven Trend fortsetzen. Am nächsten Wochenende steht dann nur eine Partie auf dem Programm, es geht nach Höchstadt. Das letzte Spiel der Hauptrunde findet erst am 16.3. statt, drei Tage vor dem Beginn der Pre-Playoffs um den Einzug in die Endrunde.

mfr