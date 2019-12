Der ECDC Memmingen hat auch im Auswärtsspiel gegen den SC Riessersee zwei Punkte eingefahren. Wie in der Begegnung am Freitag konnten die Memminger das Spiel in der Verlängerung gewinnen. Am Freitag kommt der EV Füssen zum Derby, die Memminger erwarten 3000 Zuschauer am Hühnerberg.

Am Ende stand ein verdienter Sieg des ECDC Memmingen auf der Anzeigetafel. Die Indians sahen lange wie der Sieger aus, erst kurz vor dem Ende kamen die Hausherren vom SC Riessersee zum Ausgleich, der ihnen die Verlängerung bescherte. In dieser behielten die Indianer die Oberhand und gehen damit als Tabellenführer ins neue Jahr.

Gleich zu Beginn entwickelte sich eine muntere Partie an der Zugspitze. Auch wenn im ersten Drittel keine Treffer fielen, kamen die gut 2300 Zuschauer auf ihre Kosten.

Gleich im zweiten Abschnitt kamen die Indians dann zur Führung, als ein Schuss von Brad Snetsinger im Nachsetzen von Fabian Voit verwertet werden konnte. Der Ausgleich der Hausherren kam aber nur wenig später, als Thomas Radu einnetzen konnte, der einige Minuten später sogar noch einen Penalty erhielt, bei dem Joey Vollmer aber parieren konnte. Eine halbe Minute vor der Pausensirene trafen dann die Indians. Tim Richter vollendete nach starkem Pass von Dennis Miller in Überzahl und brachte sein Team erneut in Front.

Hin und her ging es dann im letzten Abschnitt, die Indians überstanden einige schwierige Unterzahlsituationen und konnten in einer solchen sogar noch einen Treffer erzielen. Brad Snetsinger spitzelte dem Garmischer Verteidiger den Puck von der Kelle und ließ Daniel Allavena im Gehäuse des SCR keine Chance. Somit zwang er auch Trainer Georg Kink dazu, den Torhüter bereits sehr früh vom Eis zu nehmen. Der SCR setzte sich im Drittel der Indians fest und konnte schnell den Anschluss wiederherstellen, als Uli Maurer einen Schuss unhaltbar abfälschte. Bitter für die Indians wurde es dann rund 40 Sekunden vor dem Ende, als der Mut der Blau-Weißen belohnt wurde und der Puck erneut hinter Joey Vollmer einschlug. Sein Namensvetter des Kontrahenten, Riessersees Kapitän Florian Vollmer konnte einen Nachschuss zum Ausgleich verwerten und schickte die Partie somit in die Overtime.

In dieser Verlängerung hatten die Indians etwas mehr vom Spiel und auch die besseren Möglichkeiten. Eine davon verwertete schließlich Patrik Beck zum Sieg und sicherte den Indianern damit den Zusatzpunkt, welcher den Abstand auf Rang 2 sogar noch einmal vergrößterte.

Derby gegen Füssen wirft Schatten voraus

Die Indians gehen als Spitzenreiter der Oberliga-Süd in das neue Jahr, bereits am Freitag kommt der EV Füssen zum Derby an den Hühnerberg. Dann werden mehr als 3000 Zuschauer in der Eissporthalle erwartet, der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren.

mfr

ECDC Memmingen: Vollmer (Henne) – Meier, Svedlund; Neal, Welz; Pokovic, Stotz; Länger, Stobbe – Snetsinger, Voit, Richter; Miettinen, Schmid, Miller; Nix, Beck, Abstreiter, Keil, Straub, Stange.

Tore: 0:1 (21.) Voit (Richter, Snetsinger), 1:1 (29.) Radu (Kircher), 2:1 (40.) Richter (Miller, 5-3), 3:1 (54.) Snetsinger (4-5), 3:2 (58.) Maurer (Arkiomaa, Kronawitter, 6-5), 3:3 (60.) Vollmer (Wilhelm, Maurer, 6-5), 3:4 (65.) Beck (Miller, GWG)

Strafminuten: Riessersee 6 – Memmingen 12