Memmingen Indians starten Vorverkauf für die ersten Spiele der Oberliga-Saison

Die neue Oberliga-Spielzeit steht vor der Tür und der ECDC Memmingen startet mit dem Vorverkauf für die ersten Begegnungen. Der Hühnerberg kann ab sofort wieder komplett ausgelastet werden, ein 3G-Nachweis sowie der Erwerb von Tickets im Vorverkauf ist vorerst weiter verpflichtend. Zusätzlich gilt die Maskenpflicht im ganzen Stadion.

Nach den erfolgreichen Testspielen sind die Indians nun nur noch wenige Tage vom Saisonstart entfernt. Viele Erfahrungen konnten in der Vorbereitung bereits gesammelt werden, die für eine leichte Anpassung der Abläufe am Hühnerberg genutzt werden. Für die Partien der Oberliga-Süd werden nun wichtige Informationen rund um den Vorverkauf sowie den Ablauf am Spieltag veröffentlicht.

Tickets verfügbar – Monatskarten werden angeboten

Für die Spiele der Oberliga-Süd wurden die Ticket-Preise festgelegt und auf dem Karten-Portal Ticketmaster freigeschaltet. Dies wird vorerst der einzige Verkaufsweg sein. Es wird zwischen Sitz- und Stehplätzen unterschieden, welche in die gewohnten Kategorien Kind, Schüler, Ermäßigt und Vollzahler unterteilt sind.

Zusätzlich bieten die Indians vergünstigte Monatskarten an, bei welchen alle vier Heimspiele erworben werden können. Hier muss dann nur einmal die Vorverkaufs-Gebühr entrichtet werden. Bei diesen Paketen kann allerdings, anbieterbedingt, ausschließlich die „Bestplatzbuchung“ genutzt werden. Unter allen Käufern der Monatskarte Oktober wird außerdem ein signiertes Fantrikot verlost.

Zutritt über Südseite – Kontrollen entzerrt

Als Zutrittswege stehen nur die Eingänge der Südseite (BBZ/ Fußballstadion) zur Verfügung. Bereits an den Kassen findet eine erste Kontrolle statt. Eintritt wird nur Personen gewährt, welche hier einen entsprechenden Nachweis (Testung/ Impfung/ Genesung) vorweisen können. An den Eingängen findet die gewohnte Ticket-Kontrolle statt. Die Indians bitten alle Zuschauer ihren Nachweis, die Tickets sowie den Personalausweis jederzeit griffbereit zu haben, um eine längere Schlangenbildung zu vermeiden. In der Schule getestete Schülerinnen und Schüler gelten mit entsprechender Schulbestätigung/ Schülerausweis als getestet. Kinder unter 6 Jahren benötigen keinen Test.

Kein Mindestabstand, aber Maskenpflicht

Im Stadion ist kein Mindestabstand zu anderen Personen einzuhalten. Es gilt für die gesamte Dauer der Veranstaltung die Einhaltung der Maskenpflicht (medizinische Masken). Eine kurzzeitige Abnahme zum Verzehr von Speisen und Getränken ist erlaubt. Die jeweiligen Richtungskennzeichnungen sowie ausreichend Abstand an den Verpflegungsständen sollten beachtet werden.

