Memmingen Indians verpflichten Kontigentspieler

Mit dem 27 Jahre alten Stürmer Myles Fitzgerald haben die Memminger Indians ihre vakante Kontingentstelle besetzt. Der Kanadier war in diesem Jahr bislang vereinslos, zuletzt lief er für Bietigheim und Ravensburg in der DEL2 auf.

Fitzgerald gilt, auch bedingt durch seine Körpergröße von 1,70m, als sehr wendiger und schneller Spieler, der offensiv jederzeit Akzente setzen kann.

In der abgelaufenen Spielzeit kam er aus Ungarn nach Deutschland. Zuerst wurde er für einen befristeten Zeitraum in Ravensburg eingesetzt, ehe er in Bietigheim im Try-Out überzeugen konnte und einen Vertrag bis Saisonende erhielt. In insgesamt 18 Spielen in der zweithöchsten deutschen Spielklasse kann er starke 19 Punkte (Tore, 11 Assists) vorweisen.

Seit Anfang der Woche befindet sich Fitzgerald in Memmingen, hier wird er noch ein paar Tage in Quarantäne verbringen und dann zum Team stoßen. Der Stürmer wird den abgewanderten Johan Schreiber ersetzen, Donat Peter hat mittlerweile seinen deutschen Pass wie geplant erhalten.