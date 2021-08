Memmingen-Inzidenz bleibt über 100 – Beschränkungen für Kirche, Kita & Co. ab Montag

In der Stadt Memmingen ist der maßgebliche Inzidenzwert von 100 an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten worden. Aufgrund dieser Überschreitung gelten ab Montag, 30.08.2021 die Regeln der 13. BayIfSMV, die an die Voraussetzung geknüpft sind, dass die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt.

Insbesondere weist die Stadt Memmingen auf Folgendes hin: