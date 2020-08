Memmingen | Jugendliche Ruhestöhrer leisten Widerstand und versuchen Freund zu befreien

Am 21.08.20, gegen 23.10 Uhr, wurden mehrere Personen wegen Ruhestörung und Alkoholkonsum in der Grünanlage Grimmelschanze in Memmingen von eine Polizeistreife kontrolliert. Nachdem einem 16-Jährigen diese Ordnungswidrigkeiten vorgehalten wurde, reagierte er aggressiv und absolut uneinsichtig. Deshalb sollte er in Gewahrsam genommen und gefesselt werden.

Hierbei leistete er Widerstand und musste mittels Zwang gefesselt werden. Dabei kam sein 18-jähriger Freund hinzu, griff an die Handfesseln der Beamten und versuchte gewaltsam die Arretierung zu verhindern. Schließlich wurden beide Personen mittels Zwang gefesselt und zur PI Memmingen verbracht.

Der 18-Jährige verbrachte die weitere Nacht in der Zelle, der 16-Jährige wurde an seinen Vater übergeben. Anzeigen werden gegen beide erstellt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.